Некоторые медики в Киеве будут ездить на работу на авто Верховной Рады

Верховная Рада передала клиническим больницам Киева четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Дословно: "В условиях объявленного карантина в Украине, из-за закрытия метро и очереди на другой общественный транспорт, в медицинских учреждениях возникают проблемы с перевозкой медперсонала на работу и домой.

В ответ на обращение клинических больниц по оказанию помощи в этом вопросе, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил передать им в пользование четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента".

Детали: Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный проинформировал, что автомобили поступят на время карантина в распоряжение медицинских учреждений Киева для использования в служебных целях.

"Автотранспортные средства передаются для нужд учреждений Министерства здравоохранения, в частности, Александровской и Киевской городской детской инфекционной больницы", - уточнил он.

Во время введенного режима чрезвычайной ситуации в Киеве автомобили смогут быть использованы для перевозки медицинских работников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий и оборудования.