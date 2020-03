Польша предоставит гуманитарный коридор украинцам, застрявшим на границе с Германией

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский премьер написал в Twitter.

Have had a phone talk with Polish Prime Minister @MorawieckiM. Agreed to create a humanitarian corridor for Ukrainians from the border of Germany via the territory of #Poland. I would also like to express my gratitude to the Polish side for including Ukrainians in the #LOTdoDomu