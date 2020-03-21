Польща надасть гуманітарний коридор українцям, що застрягли на кордоні з Німеччиною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовилися про створення гуманітарного коридору для українців від кордону Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український прем’єр написав у Twitter.

Have had a phone talk with Polish Prime Minister @MorawieckiM. Agreed to create a humanitarian corridor for Ukrainians from the border of Germany via the territory of #Poland. I would also like to express my gratitude to the Polish side for including Ukrainians in the #LOTdoDomu — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 21, 2020

"Поговорив по телефону з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Домовилися створити гуманітарний коридор для українців від кордону Німеччини через територію Польщі. Я також хотів би висловити вдячність польській стороні за включення українців в програму LOTdoDomu", - написав Шмигаль.

Раніше у зв'язку з тимчасовим закриттям кордонів уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT запустив операцію "Політ додому" для людей, які знаходяться в інших державах і хочуть повернутися в Польщу.

Нагадаємо, Україна домовилася з Угорщиною про дозвіл на транзитний переїзд українських громадян з Австрії та Хорватії.