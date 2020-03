Польща надасть гуманітарний коридор українцям, що застрягли на кордоні з Німеччиною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовилися про створення гуманітарного коридору для українців від кордону Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український прем’єр написав у Twitter.

Have had a phone talk with Polish Prime Minister @MorawieckiM. Agreed to create a humanitarian corridor for Ukrainians from the border of Germany via the territory of #Poland. I would also like to express my gratitude to the Polish side for including Ukrainians in the #LOTdoDomu