Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща надасть гуманітарний коридор українцям, що застрягли на кордоні з Німеччиною

Субота, 21 березня 2020, 13:42
Польща надасть гуманітарний коридор українцям, що застрягли на кордоні з Німеччиною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовилися про створення гуманітарного коридору для українців від кордону Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український прем’єр написав у Twitter.

"Поговорив по телефону з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Домовилися створити гуманітарний коридор для українців від кордону Німеччини через територію Польщі. Я також хотів би висловити вдячність польській стороні за включення українців в програму LOTdoDomu", - написав Шмигаль.

Раніше у зв'язку з тимчасовим закриттям кордонів уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT запустив операцію "Політ додому" для людей, які знаходяться в інших державах і хочуть повернутися в Польщу.

Нагадаємо, Україна домовилася з Угорщиною про дозвіл на транзитний переїзд українських громадян з Австрії та Хорватії.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаНімеччинакордонкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Польща
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: