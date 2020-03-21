Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КГГА опубликовала схему движения транспорта для отдельных категорий

Суббота, 21 марта 2020, 18:39

Киевская горгосадминистрация опубликовала схему движения общественного транспорта для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам, которые будут работать с 23 марта.

Источник: сайт КГГА

Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения

Детали: Транспорт будет развозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы.

Пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "просп.Палладина - ст. м. "Лыбидская";

№ 114 "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный";

№ 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";

№ 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";

№ 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "Ул. Северная – ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";

№ 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "Ул. Милославская – ж/д вокзал "Центральный";

№ 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

№ 16 "Ст. м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";

№ 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".

Что предшествовало: 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также сотрудники стратегических предприятий.

Украинская правда
Темы: транспортКиевкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
транспорт
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Оккупанты говорят, что запустили реверсное движение по Крымскому мосту для легковых авто
Очереди на мост и на паром, пробки на Херсонщине – последствия повреждения Крымского моста
Последние новости
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: