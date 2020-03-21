На Буковине коронавирусом заражены 8 детей – председатель ОГА

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Суббота, 21 марта 2020, 20:56

Из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области – 8 детей.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Дословно: "Структура больных в области пока выглядит так: инфицировано 14 женщин и 11 мужчин.

Детей до 5 лет – 5 человек, от 6 до 18 лет – 3 человека, взрослых от 19 до 35 лет – 7 человек, от 36 до 50 лет – 3 человека, старше 50 лет – 7 человек".

Детали: По словам председателя ОГА, состояние больных коронавирусом буковинцев стабильное, средней сложности. Тяжелых пациентов нет. У нескольких больных пневмония, однако температура тела выше 38 градусов не поднимается. Они находятся под наблюдением врачей. Несколько человек лечатся дома.

Семейные больницы проводят сбор лабораторных образцов для проведения тестов европейской референс-лабораторией Всемирной организации здравоохранения.

В понедельник около 200 образцов должны отправить в Нидерланды.

Украинская правда
Темы: коронавирус Черновицкая область


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