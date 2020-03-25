Кто-то в Министерстве здравоохранения ошибся в настройках viber-канала о коронавирусе, и туда посыпался спам, но подозрение сразу пало на хакеров.

Источник: сообщения Министерства здравоохранения

Детали: Сначала в Минздраве так отреагировали на события: "Сегодня вечером авторизованное Минздравом Viber-сообщество "Коронавирус_инфо" пытались взломать. Но благодаря быстрым действиям службы технической поддержки проблема уже решена".

Все выглядело так, что пользователи получили возможность писать сообщения в viber-канал Минздрава и не постеснялись этим воспользоваться.

Вот как это выглядело:

Но чуть позже в Минздраве признали, что это была их собственная ошибка.

Дословно: "25.03.2020 по ошибке был изменен формат отправки сообщений в авторизованном канале Минздрава в Viber, и в течение нескольких минут пользователи могли отправлять свои сообщения. Приносим свои извинения! Проблема оперативно устранена".