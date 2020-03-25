Хулиганы взломали viber-канал Минздрава, посвященный коронавирусу в Украине, и сделали так, что его заполнили спамом.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения

Дословно: "Сегодня вечером авторизованное Минздравом Viber-сообщество "Коронавирус_инфо" пытались взломать. Но благодаря быстрым действиям службы технической поддержки проблема уже решена".

Детали: Хакеры сделали так, что все пользователи получили возможность писать сообщения в viber-канал Минздрава.

Вот как это выглядело:

Последнее спам-сообщение появилось там в 20:54. В 22:26 на канале снова начали публиковаться посты Минздрава.