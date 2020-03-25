В Viber взломали канал Минздрава о коронавирусе и заполнили его спамом
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Среда, 25 марта 2020, 23:08
Хулиганы взломали viber-канал Минздрава, посвященный коронавирусу в Украине, и сделали так, что его заполнили спамом.
Источник: сообщение Министерства здравоохранения
Дословно: "Сегодня вечером авторизованное Минздравом Viber-сообщество "Коронавирус_инфо" пытались взломать. Но благодаря быстрым действиям службы технической поддержки проблема уже решена".
Детали: Хакеры сделали так, что все пользователи получили возможность писать сообщения в viber-канал Минздрава.
Вот как это выглядело:
Последнее спам-сообщение появилось там в 20:54. В 22:26 на канале снова начали публиковаться посты Минздрава.
Украинская правда
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