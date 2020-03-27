Пять обстрелов, случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано — ООС

26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.

Дословно: "Вчера, 26 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".