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Коронавирусом в Италии заразились более 2 тысяч человек

Вторник, 3 марта 2020, 05:08
Коронавирусом в Италии заразились более 2 тысяч человек

В результате инфицирования китайским коронавирусом COVID-2019 умерли 3117 человек. Количество зараженных составляет 90 912.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Вылечились и были выписаны из больниц 47 984 человека.

Количество больных в Италии составляет 2036, впереди традиционно Китай (80 151) и Южная Корея (4812). Также значительное количество зараженных зафиксировано в Иране – 1501 человек.

Франция, Германия и Испания также насчитали более сотни больных.

В то же время вместе с количеством зараженных в Италии растет число летальных исходов. Сейчас жертвами коронавируса стали 52 человека. Также 3 смерти уже уже констатировали во Франции.

Лидерами заражений в сутки стали Южная Корея, Иран и Италия – 599, 523 и 342 случая соответственно. В Китае, который раньше не уступал никому по темпам распространения COVID-2019, за это время 200 человек подхватили вирус.

Кроме того, во Франции, которая ранее заявляла, что вылечила всех инфицированных, за сутки насчитали 61 нового больного, в Испании – 36, Германии – 29, США – 25. В этих странах и Южной Корее за указанный период из больницы не выписали ни одного человека.

К странам, где вспыхнул COVID-2019, присоединились Саудовская Аравия, Латвия, Марокко, Тунис, Иордания.

Также в Москве подтвердили 1 случай заражения. Всего в России 3 человека заболели на вирус. 

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на 2 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.

Украинская правда
Темы: коронавирусИталияКитайздоровье
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