Коронавирусом в Италии заразились более 2 тысяч человек

В результате инфицирования китайским коронавирусом COVID-2019 умерли 3117 человек. Количество зараженных составляет 90 912.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Вылечились и были выписаны из больниц 47 984 человека.

Количество больных в Италии составляет 2036, впереди традиционно Китай (80 151) и Южная Корея (4812). Также значительное количество зараженных зафиксировано в Иране – 1501 человек.

Франция, Германия и Испания также насчитали более сотни больных.

В то же время вместе с количеством зараженных в Италии растет число летальных исходов. Сейчас жертвами коронавируса стали 52 человека. Также 3 смерти уже уже констатировали во Франции.

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Напомним: