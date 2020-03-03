Коронавирус в Украине: Минздрав рассказал, как не заболеть и что маска не спасет

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, не покупать хирургические маски, ведь это может привести к дефициту на уровне страны.

Источник: брифинг Ляшко в Кабинете министров 3 марта

Прямая речь: "Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний к которым относится и коронавирус.

В первую очередь, мы должны знать, что надо мыть руки, достаточно часто мыть руки, если нет возможности мыть руки мы должны обрабатывать их антисептическими средствами.

Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то мы должны находиться на 1,5 - 2 метра от этого человека.

Больной человек с симптомами - это именно тот человек, который нуждается в одевании хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни.

Не используйте средства индивидуальной защиты, поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что мы не будем иметь на глобальном уровне хирургических масок, когда в больницах будет вводиться масочный режим, у нас не будет, где их приобрести.

Маска должна одеваться только на человека с симптомами острой респираторной болезни, когда он будет приходить в больницу, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей".

Детали: Ляшко рассказал, что Минздрав при участии министров стран ЕС общался с всемирной организацией здравоохранения. Министры говорили о том, что не нужно использовать хирургические маски без надобности.