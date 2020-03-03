Кандидат "Слуги народа" снялась с выборов в пользу экс-главы Харьковской ОГА

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще двух кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах 15 марта 2020 года в округе №179 Харьковской области.

Источник: пресс-служба ЦИК, "Слуга народа" в Facebook

Детали: 3 марта состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Виктории Алексейчук, выдвинутой политической партией "Слуга народа" и Диденко О.В., который баллотировался в порядке самовыдвижения.

Решение принято в связи с тем, что указанные кандидаты отказались от баллотирования.

Партия "Слуга народа" объяснила, что их кандидат Алексейчук снялась с выборов в пользу бывшей главы облгосадминистрации Юлии Светличной, которая баллотируется в этом округе.

Светличную связывают с Игорем Райниным, который занимал должность главы Администрации президента Петра Порошенко. После его переезда в Киев, она заняла должность руководительницы Харьковской облгосадминистрации.

В ноябре 2019 года Райнин был избран председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года примут участие 37 кандидатов.

Что было ранее: 13 декабря 2019 года Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области. Такое решение ЦИК принял из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил область.