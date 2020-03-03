Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кандидат "Слуги народа" снялась с выборов в пользу экс-главы Харьковской ОГА

Вторник, 3 марта 2020, 15:53
Кандидат Слуги народа снялась с выборов в пользу экс-главы Харьковской ОГА

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще двух кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах 15 марта 2020 года в округе №179 Харьковской области.

Источник: пресс-служба ЦИК, "Слуга народа" в Facebook

Детали: 3 марта состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Виктории Алексейчук, выдвинутой политической партией "Слуга народа" и Диденко О.В., который баллотировался в порядке самовыдвижения.

Решение принято в связи с тем, что указанные кандидаты отказались от баллотирования.

Партия "Слуга народа" объяснила, что их кандидат Алексейчук снялась с выборов в пользу бывшей главы облгосадминистрации Юлии Светличной, которая баллотируется в этом округе.

Светличную связывают с Игорем Райниным, который занимал должность главы Администрации президента Петра Порошенко. После его переезда в Киев, она заняла должность руководительницы Харьковской облгосадминистрации.

В ноябре 2019 года Райнин был избран председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года примут участие 37 кандидатов.

Что было ранее: 13 декабря 2019 года Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области. Такое решение ЦИК принял из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил область.

Украинская правда
Темы: виборыЦИКХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: