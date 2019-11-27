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Экс-глава администрации Порошенко возглавил ячейку ОПЗЖ

Среда, 27 ноября 2019, 15:08
Экс-глава администрации Порошенко возглавил ячейку ОПЗЖ

Экс-глава администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин избран председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: собеседник "Украинской правды" в руководстве ОПЗЖ, KharkivToday

Детали: Назначение состоялось 27 ноября в партийном офисе ячейки в Харькове.

Сам Райнин также подтвердил свое назначение корреспонденту УП в мессенджере.

Местное издание KharkivToday обнародовало видео с закрытого заседания с выступлением Райнина, во время которого он благодарит нового патрона – Юрия Бойко за поддержку, и заявляет о планах на местные выборы.

Прямая речь: "Здесь требуется применить усилия, отбросить те или иные амбиции, те или иные, какие-то другие моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, востребованными для обычного человека, для обычного украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели. В каждом из вас я вижу своего друга, партнера, товарища и вы меня тоже не разочаровывайте. Спасибо за поддержку, Юрий Анатольевич, спасибо еще раз".

Как писала УП, Райнина не интересовали киевские посты или кресло президента. Его интересы были куда более конкретными - контроль области.

О его планах на место руководителя местной ячейки партии Левочкина-Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорилось в материале "Жизнь бывших. Чем занимаются люди Порошенко: Ложкин и Райнин".

Отмечалось, что в начале октября глава МВД Аваков "отговорил" Райнина от идеи переходить к ОПЗЖ. Но в ноябре собеседники в партии Левочкина не исключали, что их ряды все же могут пополниться главой администрации Порошенко.

Справка: 46-летний уроженец Харькова Игорь Райнин является доктором юридических наук, кандидатом наук по государственному управлению, заслуженный экономист Украины.

25 октября 2015 года был избран депутатом Харьковского областного совета VII созыва.

Долгое время работал в Харьковской облгосадминистрации.

С 17 ноября 2014 по 3 февраля 2015 года - заместитель главы Администрации президента Украины.

Затем до августа 2016 года возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.

С 31.08.2016 по 19.05.2019 был главой Администрации президента Украины.

Украинская правда

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Темы: ОПЗЖХарьков
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