Экс-глава администрации Порошенко возглавил ячейку ОПЗЖ

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Среда, 27 ноября 2019, 16:08

Экс-глава администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин избран председателем областной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: собеседник "Украинской правды" в руководстве ОПЗЖ, KharkivToday

Детали: Назначение состоялось 27 ноября в партийном офисе ячейки в Харькове.

Сам Райнин также подтвердил свое назначение корреспонденту УП в мессенджере.

Местное издание KharkivToday обнародовало видео с закрытого заседания с выступлением Райнина, во время которого он благодарит нового патрона – Юрия Бойко за поддержку, и заявляет о планах на местные выборы.

Прямая речь: "Здесь требуется применить усилия, отбросить те или иные амбиции, те или иные, какие-то другие моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, востребованными для обычного человека, для обычного украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели. В каждом из вас я вижу своего друга, партнера, товарища и вы меня тоже не разочаровывайте. Спасибо за поддержку, Юрий Анатольевич, спасибо еще раз".

Как писала УП, Райнина не интересовали киевские посты или кресло президента. Его интересы были куда более конкретными - контроль области.

О его планах на место руководителя местной ячейки партии Левочкина-Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорилось в материале "Жизнь бывших. Чем занимаются люди Порошенко: Ложкин и Райнин".

Отмечалось, что в начале октября глава МВД Аваков "отговорил" Райнина от идеи переходить к ОПЗЖ. Но в ноябре собеседники в партии Левочкина не исключали, что их ряды все же могут пополниться главой администрации Порошенко.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖ


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