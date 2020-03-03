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Дело агента ФСБ, который подложил взрывчатку украинскому разведчику, пошло в суд

Вторник, 3 марта 2020, 18:30
Дело агента ФСБ, который подложил взрывчатку украинскому разведчику, пошло в суд

Обвинительный акт в отношении российского агента, который заложил взрывчатку под автомобиль украинского разведчика передан в суд.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Офис Генерального прокурора направил в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении россиянина Алексея Комаричева, который, по данным следствия, по заданию российских спецслужб, 4 апреля 2019 года пытался заложить под автомобиль сотрудника украинской разведки самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало в момент установления.

Комаричев обвиняется в организации законченного покушения на террористический акт.

Ему также инкриминируется совершение ряда других преступлений, в том числе использование поддельных документов гражданина Кыргызской Республики, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Досудебное расследование в производстве осуществлялось Службой безопасности Украины.

Что было раньше: 4 апреля 2019 в Киеве взорвался "Chevrolet Evanda", в результате чего человек, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.

Имя разведчика, который был мишенью подрывника, следствие не называло. Некоторые СМИ писали, что речь идет о майоре сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилле Буданове.

Служба безопасности Украины считает, что за всеми этими терактами стоит Россия и ее союзники

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Темы: терроризмРосcияОфис генпрокурорасудСБУ
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