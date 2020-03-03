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Зеленский предложил "слугам" заменить Гончарука на Шмыгаля

Вторник, 3 марта 2020, 18:43
Зеленский предложил слугам заменить Гончарука на Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмыгаля.

Источник: собеседник УП во фракции СН

Детали: Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте во вторник вечером.

Президент приехал в Раду около 19.30.

Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

Что этому предшествовало:

Источники УП сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушас.

4 февраля Верховная Рада уволила министерку развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Ивано-Франковского губернатора Дениса Шмыгаля.

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"Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

Предыстория:

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Украинская правда

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Темы: премьерКабинет министров
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