Зеленский предложил "слугам" заменить Гончарука на Шмыгаля

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Вторник, 3 марта 2020, 19:43

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмыгаля.

Источник: собеседник УП во фракции СН

Детали: Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте во вторник вечером.

Президент приехал в Раду около 19.30.

Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

Что этому предшествовало:

Источники УП сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушас.

4 февраля Верховная Рада уволила министерку развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Ивано-Франковского губернатора Дениса Шмыгаля.

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Предыстория:

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Украинская правда
Темы: премьер Кабинет министров


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