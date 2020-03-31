Германия и Франция: Оккупанты ОРДЛО используют коронавирус как прикрытие

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Вторник, 31 марта 2020, 09:29

Германия и Франция обвинили пророссийских сепаратистов на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, об этом в понедельник вечером заявили главы МИД двух стран.

Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они "очень обеспокоены" ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта.

Наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине, говорится в совместном заявлении двух дипломатов.

"Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ (Специальная мониторинговая миссия / миссия наблюдателей) и выполнению ее мандата", - заявили главы дипломатии Германии и Франции.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости COVID-19.

По состоянию на 30 марта оккупанты ОРЛО признали наличие только одного инфицированного коронавирусом, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование фактически не проводится из-за нехватки тестовых систем.

Ранее Евросоюз обратился к РФ и подконтрольным ей боевикам с требованием открыть доступ через линию разграничения для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на фоне пандемии коронавируса.

Темы: ОРДЛО Германия Франция коронавирус


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