Германия и Франция: Оккупанты ОРДЛО используют коронавирус как прикрытие

Германия и Франция обвинили пророссийских сепаратистов на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, об этом в понедельник вечером заявили главы МИД двух стран.

Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они "очень обеспокоены" ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта.

Наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине, говорится в совместном заявлении двух дипломатов.

"Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ (Специальная мониторинговая миссия / миссия наблюдателей) и выполнению ее мандата", - заявили главы дипломатии Германии и Франции.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости COVID-19.

По состоянию на 30 марта оккупанты ОРЛО признали наличие только одного инфицированного коронавирусом, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование фактически не проводится из-за нехватки тестовых систем.

Ранее Евросоюз обратился к РФ и подконтрольным ей боевикам с требованием открыть доступ через линию разграничения для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на фоне пандемии коронавируса.