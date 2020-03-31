Трепак ушел в отставку с должности замгенпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора.

Источник: Трепак в комментарии ZN.UA

Детали: Трепак отметил, что подал заявление об отставке по собственному желанию, а не исходя из решения Венедиктовой.

Заявление об отставке было подано 27 марта. Такое решение заместитель генпрокурора принял после того, как Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей и отстранила своего заместителя от всех дел, которые расследует Служба безопасности Украины, в частности и от дела о нападении на Екатерину Гандзюк.

Подобное перераспределений полномочий Трепак назвал способом воздействия и вмешательства в осуществление полномочий прокурора.

Прямая речь: "Перераспределение полномочий между заместителями генерального прокурора делает невозможным дальнейшее выполнение мной вышеуказанных процессуальных полномочий по таким делам, а следовательно, означает мое фактическое устранение от них в полном объеме".