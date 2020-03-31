Трепак пішов у відставку: Венедіктова підписала заяву

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала заяву Віктора Трепака про відставку з посади заступника генпрокурора.

Джерело: Трепак в коментарі DT.UA

Деталі: Трепак зазначив, що подав заяву про відставку за власним бажанням, а не виходячи з рішення Венедіктової.

Заяву про відставку було подано 27 березня. Таке рішення заступник генпрокурора прийняв після того, як Венедіктова змінила функціональні обов'язки заступників і відсторонила свого заступника від всіх справ, які розслідує Служба безпеки України, в тому числі і від справи про напад на Катерину Гандзюк.

Подібне перерозподілів повноважень Трепак назвав способом впливу і втручання в здійснення повноважень прокурора.

Пряма мова: "Перерозподіл повноважень між заступниками генерального прокурора робить неможливим подальше виконання мною вищевказаних процесуальних повноважень у таких справах, а отже, означає моє фактичне усунення від них у повному обсязі".

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