Трепак пішов у відставку: Венедіктова підписала заяву
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала заяву Віктора Трепака про відставку з посади заступника генпрокурора.
Джерело: Трепак в коментарі DT.UA
Деталі: Трепак зазначив, що подав заяву про відставку за власним бажанням, а не виходячи з рішення Венедіктової.
Заяву про відставку було подано 27 березня. Таке рішення заступник генпрокурора прийняв після того, як Венедіктова змінила функціональні обов'язки заступників і відсторонила свого заступника від всіх справ, які розслідує Служба безпеки України, в тому числі і від справи про напад на Катерину Гандзюк.
Подібне перерозподілів повноважень Трепак назвав способом впливу і втручання в здійснення повноважень прокурора.
Пряма мова: "Перерозподіл повноважень між заступниками генерального прокурора робить неможливим подальше виконання мною вищевказаних процесуальних повноважень у таких справах, а отже, означає моє фактичне усунення від них у повному обсязі".
Передісторія:
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на Катерину Гандзюк. Трепак подав у відставку.
- Сама генеральний прокурор потім сказала, що за Трепаком нібито залишаються ті справи, які він проводив, і "це його рішення, якщо він вирішить відійти".
- Батько Гандзюк назвав ганьбою дії нового керівництва прокуратури у розслідуванні цього злочину, зокрема усунення Трепака.
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова водночас запевнила, що розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк не втратить темпу і буде доведене до кінця.