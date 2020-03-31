На Буковине лечится зараженный коронавирусом итальянец

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Вторник, 31 марта 2020, 23:42

В Черновицкой области обнаружили Covid-19 у гражданина Италии, и сейчас он там проходит лечение.

Источник: сообщение в Facebook председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука

Прямая речь: "Мы знаем о случаях, когда наши сограждане лечатся за границей, в том числе в Италии. С нашей стороны мы имеем также такой случай, и гражданин Италии сегодня лечится у нас в Черновицкой области. Наши украинские врачи помогают ему вернуть здоровье".

Детали: Согласно сообщению на странице Осачука в Facebook, итальянец лечится в пгт Глыбока.

Также там отмечается, что в области на обсервации находится гражданин Португалии.

Всего в Черновицкой области 31 марта официально подтверждено еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на Буковине сейчас насчитывается 104 случая заболевания Covid-19.

Напомним:

  • 31 февраля в Черновицкой области погибли двое инфицированных коронавирусом пациентов.
  • 19 марта в Италии умерла от коронавируса гражданка Украины, таким образом это уже вторая жертва Covid-2019 среди украинской общины в Италии.

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус Италия


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