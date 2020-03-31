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На Буковині лікується заражений коронавірусом італієць

Вівторок, 31 березня 2020, 23:42
На Буковині лікується заражений коронавірусом італієць

У Чернівецькій області виявили Covid-19 у громадянина Італії, і він там зараз проходить лікування.

Джерело: повідомлення у Facebook голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука

Пряма мова: "Ми знаємо про випадки, коли наші співгромадяни лікуються за кордоном, в тому числі в Італії. З нашого боку ми маємо також такий випадок, і громадянин Італії сьогодні лікується у нас в Чернівецькій області. Наші українські лікарі допомагають йому повернути здоров’я".

Деталі: Згідно з повідомленням на сторінці Осачука у Facebook, італієць лікується в смт Глибока.

Також там зазначається, що в області на обсервації перебуває громадянин Португалії.

Загалом у Чернівецькій області 31 березня офіційно підтверджено ще 14 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Усього на Буковині зараз налічується 104 випадки захворювання на Covid-19.

Нагадаємо:

  • 31 березня у Чернівецькій області померли двоє інфікованих коронавірусом пацієнтів.
  • 19 березня в Італії померла від коронавірусу громадянка України, таким чином це вже друга жертва Covid-2019 серед української громади в Італії.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірусІталія
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