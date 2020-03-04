Больной коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше

Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус Covid-2019, чувствует себя лучше.

Источник: заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску, которую цитирует Черновицкая ОГА

Прямая речь: "Утром у человека была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику".

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