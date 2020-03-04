Больной коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше
Среда, 4 марта 2020, 10:03
Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус Covid-2019, чувствует себя лучше.
Источник: заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску, которую цитирует Черновицкая ОГА
Прямая речь: "Утром у человека была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику".
Предыстория:
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии 26 февраля через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет".
- Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.
- Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой нет симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.
- Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу.
Украинская правда