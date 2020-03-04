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Больной коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше

Среда, 4 марта 2020, 10:03
Больной коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше

Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус Covid-2019, чувствует себя лучше.

Источник: заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску, которую цитирует Черновицкая ОГА

Прямая речь: "Утром у человека была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику".

Предыстория:

  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии 26 февраля через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет".
  • Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.
  • Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой нет симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.
  • Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Черновцы
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