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В Черновцах требовали изолировать жену мужчины, который заболел коронавирусом

Вторник, 3 марта 2020, 20:28
В Черновцах требовали изолировать жену мужчины, который заболел коронавирусом

В Черновцах несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного мужчины, у которого подтвержден коронавирус. Люди требуют от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.

Источник: Укринформ, Громадське

Детали: На место происшествия прибыл Черновицкий городской голова Алексей Каспрук. Он пытается успокоить людей. Они говорят, что в случае, если жену больного не вывезут из их дома и не изолируют в больнице, готовы перекрывать дорогу и прибегать к радикальным действиям.

Также у этого дома присутствует полиция. Люди ждут бригаду скорой медицинской помощи, которая должна забрать женщину в больницу.

Как сообщает hromadske, в результате женщину забрали на обсервацию в больницу.

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук в комментарии hromadske сообщили, что "для отправки женщины в обсервацию нет медицинских показателей - это чисто социальные причины".

Видео с места происшествия на своей странице в Facebook опубликовало местное издание "Информационное агентство АСС".

Что было раньше: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся из Италии 26 февраля через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет".

Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина действовал правильно - минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом Covid-2019начали болеть с декабре 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.
  • В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как не заболеть и о том, что маска не спасет.

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Темы: коронавирусЧерновцы
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