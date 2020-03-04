Дубинский после обсуждения изменений в Кабмине поехал в офис Коломойского – СМИ

Сразу после окончания заседания фракции "Слуга народа", где обсуждались будущие кадровые перестановки в правительстве, нардеп и бывший телеведущий Александр Дубинский поехал в бизнес-центр, где находится офис олигарха Игоря Коломойского.

Источник: Bihus.Info

Детали: Авто Дубинского журналисты заметили под "Миллениумом". Примерно через двадцать минут из подземного паркинга бизнес-центра выехал кортеж, которым скорее всего пользуется сам Коломойский. С разницей в несколько минут с парковки напротив отбыло и авто Дубинского.

В комментарии изданию нардеп заявил, что действительно во вторник приезжал в "Миллениум", но не встречался с Коломойским и ничего с ним не обсуждал. По словам нардепа, он "зашел к друзьям в "Миллениум". Называть имена "друзей" Дубинский не захотел, но отметил, что в "Миллениуме" также находится офис нардепа и соратника Коломойского Игоря Палицы.

На уточняющий вопрос нардеп заявил, что в нерабочее время имеет право заниматься чем угодно.

Ранее журналисты телепрограммы "Схемы" заметили Александра Дубинского на праздновании дня рождения бизнесмена Михаила Кипермана. Там же в качестве гостей находились Игорь Коломойский и Игорь Палица.

Предыстория:

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Накануне "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского провела заседание фракции, где нардепам представили новые кандидатуры в правительство.

По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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