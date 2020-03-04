Премьер-министр Алексей Гончарук может написать заявление об отзыве искового заявления в Окружной админсуд, даже если он его туда не писал и не посылал.

Источник: комментарий судьи-спикера ОАСК Богдана Санина "Украинской правде"

Прямая речь: "Судья будет принимать решение, или судья возвращает заявление, условно говоря, оставляет без рассмотрения. Есть возможность его рассмотреть. Рассматривает его в двух вариантах, либо без вызова лиц, или с вызовами лиц.

Какое решение может принять судья: либо удовлетворить, либо отказать, либо удовлетворить частично. Позиции, которые там указаны: запретить включать в повестку дня, выносить на голосование, голосовать и объявлять".

Детали: Судья-спикер рассказал, что Гончарук может направить обращение в ОАСК об отзыве искового заявления даже если он ее не писал: "Может прийти он или его представитель. Уполномоченное лицо с доверенностью от физического лица Гончарука пусть приходит, пусть отзывает. С адвокатом заключается договор – это дело 5 минут. Гончарук может написать заявление или адвокат может приехать отозвать заявление об обеспечении иска и все, вопросов нет".

Санин сообщил, что по распределению, судьей по делу будет Клименчук Наталья. Даты заседания судья еще не назначала, но должна это сделать до конца рабочего дня.

По его словам, в заявлении об обеспечении искового заявления, речь идет не только о Гончаруке, но и о министров его правительства. Требовалось, чтобы ВР не решала вопросов и об увольнении других чиновников.

Если судья примет решение о вызове сторон, то в суд вызовут истца, ответчика и указанное третье лицо. В этом случае, речь идет о Гончаруке, главе ВР Дмитрие Разумкове и президенте Владимире Зеленском.

В суде уточнили, что не занимаются точной верификацией личности заявителя, поскольку в канцелярию суда поступают тысячи исков.

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