Отставку Кабмина хотят остановить через суд от имени Гончарука: он говорит, что не имеет отношения
В Окружной административный суд города Киева поступило заявление от имени премьера Алексея Гончарука, в которой он требует запретить парламента рассматривать его отставку.
Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева, прес-служба Кабмина
Детали: Гончарук просит запретить председателю ВРУ Дмитрию Разумкову до вынесения судебного решения включать в повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта вопрос об отставке премьер-министра Украины и/или увольнения кого-либо из членов правительства, а также голосовать за этот вопрос.
В суде отмечают, что сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.
Между тем, пресс-секретарь Гончарука Диана Давитян заявила УП: "Это неправда, премьер не подавал в суд".
Дословно с прессслужбы правительства: "Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности".
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Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром народного депутата від СН Дениса Шмигаля.
- Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.