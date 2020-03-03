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Отставку Кабмина хотят остановить через суд от имени Гончарука: он говорит, что не имеет отношения

Вторник, 3 марта 2020, 19:19
Отставку Кабмина хотят остановить через суд от имени Гончарука: он говорит, что не имеет отношения

В Окружной административный суд города Киева поступило заявление от имени премьера Алексея Гончарука, в которой он требует запретить парламента рассматривать его отставку.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева, прес-служба Кабмина

Детали: Заявитель просит запретить председателю ВРУ Дмитрию Разумкову до вынесения судебного решения включать в повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта вопрос об отставке премьер-министра Украины и/или увольнения кого-либо из членов правительства, а также голосовать за этот вопрос.

В суде отмечают, что сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

 

По состоянию на 21:44 3 марта страница с сайта суда удалена.

Между тем, пресс-секретарь Гончарука Диана Давитян заявила УП: "Это неправда, премьер не подавал в суд".

Дословно с прессслужбы правительства: "Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности".

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Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром народного депутата від СН Дениса Шмигаля.
  • Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.

Украинская правда
Темы: ГончарукОАСКотставка
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