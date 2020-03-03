Отставку Кабмина хотят остановить через суд от имени Гончарука: он говорит, что не имеет отношения

В Окружной административный суд города Киева поступило заявление от имени премьера Алексея Гончарука, в которой он требует запретить парламента рассматривать его отставку.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева, прес-служба Кабмина

Детали: Гончарук просит запретить председателю ВРУ Дмитрию Разумкову до вынесения судебного решения включать в повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта вопрос об отставке премьер-министра Украины и/или увольнения кого-либо из членов правительства, а также голосовать за этот вопрос.

В суде отмечают, что сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Между тем, пресс-секретарь Гончарука Диана Давитян заявила УП: "Это неправда, премьер не подавал в суд".

Дословно с прессслужбы правительства: "Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности".

Читайте также: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

"Новое лицо" на все времена. Действительно ли Зеленский хочет заменить Гончарука на Тигипко

Предыстория: