Дело Шеремета: обыск у юриста, критиковавшего следствие, связан с постом в соцсети

679 просмотров
Среда, 4 марта 2020, 12:51

Полиция проводит обыск у юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты фигуранта дела Павла Шеремета Андрея Антоненко, чтобы проверить информацию о возможном уничтожении данных, важных для следствия.

Источник: начальник управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "О обысков в Маслова: он опубликовал пост, в котором указал, что заходил на страницу Андрея Антоненко в ВК. Чтобы проверить информацию о возможном уничтожении данных, которые могут иметь значение для следствия, следователи по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) обратились в суд о проведении обыска. Получив соответствующее решение, сегодня проводятся следственные действия".

Что предшествовало: Адвокат Маси Найем утром 4 марта сообщил, что у Маслова происходят обыски.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал "Украинской правде", что не уполномочен комментировать следственные действия.

Справка: Леонид Маслов не является официальным адвокатом Антоненко, однако входит в группу защиты, помогает адвокатам и публично критикует версию следствия.

В соцсети Маслов часто описывал версию защиты и недостатки, которые, по мнению защиты, есть в версии правоохранителей. В частности, Маслов публиковал данные геолокации со страницы Антоненко, которые свидетельствовали, что в момент подготовки убийства музыкант находился дома.

УП писала, что со страницы Антоненко исчезли посты, связанные с делом Шеремета. Однако впоследствии редакция выяснила, что посты были скрыты – и, вероятно, это сделал Facebook.

Темы: Дело Шеремета


powered by lun.ua
Материалы по теме
У юриста, который критиковал версию следствия по делу Шеремета, проводят обыск 4 марта 2020, 09:59
Генпрокурор о деле Шеремета: Озвучить результаты работы пока не можем 2 марта 2020, 10:28
Дело Шеремета: полиция рассекречивает материалы больше полутысячи следственных действий 26 февраля 2020, 19:07
Все новости
Главные новости
Два кандидата в министры отказались от предложенных должностей – источники
Гончарук может отозвать заявление в суд, даже если его не писал – ОАСК
Комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука
У юриста, который критиковал версию следствия по делу Шеремета, проводят обыск
Все новости
социум

Как подарить дедушкам и бабушкам возможность читать больше

Фото

13 фото, которые доказывают, как классно могут выглядеть полные женщины

Фото

Украинские полярники обнаружили в Антарктиде неизвестное озеро под ледником

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!