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Дело Шеремета: обыск у юриста, критиковавшего следствие, связан с постом в соцсети

Среда, 4 марта 2020, 11:51
Дело Шеремета: обыск у юриста, критиковавшего следствие, связан с постом в соцсети

Полиция проводит обыск у юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты фигуранта дела Павла Шеремета Андрея Антоненко, чтобы проверить информацию о возможном уничтожении данных, важных для следствия.

Источник: начальник управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "О обысков в Маслова: он опубликовал пост, в котором указал, что заходил на страницу Андрея Антоненко в ВК. Чтобы проверить информацию о возможном уничтожении данных, которые могут иметь значение для следствия, следователи по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) обратились в суд о проведении обыска. Получив соответствующее решение, сегодня проводятся следственные действия".

Что предшествовало: Адвокат Маси Найем утром 4 марта сообщил, что у Маслова происходят обыски.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал "Украинской правде", что не уполномочен комментировать следственные действия.

Справка: Леонид Маслов не является официальным адвокатом Антоненко, однако входит в группу защиты, помогает адвокатам и публично критикует версию следствия.

В соцсети Маслов часто описывал версию защиты и недостатки, которые, по мнению защиты, есть в версии правоохранителей. В частности, Маслов публиковал данные геолокации со страницы Антоненко, которые свидетельствовали, что в момент подготовки убийства музыкант находился дома.

УП писала, что со страницы Антоненко исчезли посты, связанные с делом Шеремета. Однако впоследствии редакция выяснила, что посты были скрыты – и, вероятно, это сделал Facebook.

Темы: Дело Шеремета
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