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В Черновцах еще 3 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Среда, 4 марта 2020, 12:05
В Черновцах еще 3 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух мужчин и женщину с подозрением на китайский коронавирус.

Источник: hromadske с места события, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 4 марта

Дословно: "Пациентов привезли на карете скорой помощи. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию".

Детали: Попасть внутрь медучреждения журналистам не удалось – туда не пускают. Там все одеты в защитную одежду и респираторы.

По словам Ляшко, сейчас в Украине находится на исследовании 6 подозрений на коронавирусную инфекцию, все эти люди изолированы.

Он добавил, что некоторые образцы отобранного биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые доставят туда в течение дня 4 марта.

Предыстория: 

  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. 
  • Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам. 
  • Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой нет симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.
  • Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЧерновцы
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