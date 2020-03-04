В Черновцах еще 3 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух мужчин и женщину с подозрением на китайский коронавирус.

Источник: hromadske с места события, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 4 марта

Дословно: "Пациентов привезли на карете скорой помощи. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию".

Детали: Попасть внутрь медучреждения журналистам не удалось – туда не пускают. Там все одеты в защитную одежду и респираторы.

По словам Ляшко, сейчас в Украине находится на исследовании 6 подозрений на коронавирусную инфекцию, все эти люди изолированы.

Он добавил, что некоторые образцы отобранного биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые доставят туда в течение дня 4 марта.

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