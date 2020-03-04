ВОЗ считает, что в Украине увеличится количество больных на коронавирус

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в Украине скорее всего увеличится количество случаев заболевания на коронавирус, но не нужно паниковать.

Источник: представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге 4 марта

Прямая речь: "Вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине, однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания".

Детали: По словам представителя ВОЗ, в настоящее время нужно носить маску правильно, часто мыть руки, если заболели - сидеть дома, обращаться к врачу по необходимости.

Хабихт отметил, что большинство случаев заболевания носят легкий характер.

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