ВОЗ считает, что в Украине увеличится количество больных на коронавирус
Среда, 4 марта 2020, 12:58
Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в Украине скорее всего увеличится количество случаев заболевания на коронавирус, но не нужно паниковать.
Источник: представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге 4 марта
Прямая речь: "Вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине, однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания".
Детали: По словам представителя ВОЗ, в настоящее время нужно носить маску правильно, часто мыть руки, если заболели - сидеть дома, обращаться к врачу по необходимости.
Хабихт отметил, что большинство случаев заболевания носят легкий характер.
Предыстория:
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
- Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.
- Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой нет симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.
- Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу.
Алена Мазуренко, УП