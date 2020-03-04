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Минздрав: Не надо тащить в больницу всех, кто видел больного коронавирусом

Среда, 4 марта 2020, 13:19
Минздрав: Не надо тащить в больницу всех, кто видел больного коронавирусом

Самоизоляция дома в условиях распространения коронавируса является безопасной, 80% случаев заболеваемости COVID-19 проходят в легкой форме.

Источник: замминистра здравоохранения Виктор Ляшко и представители ЦОЗ и ВОЗ в ходе брифинга в Киеве, которых цитирует "Интерфакс-Украина"

Пряма речь: "Не должно быть никакой стигматизации людей по любым признакам, в том числе по наличию болезни. Самоизоляция в доме является безопасной. Это социальная ответственность каждого из нас, когда люди не выходят на улицу, не посещают общественные места.

В то же время в обществе сформировалось ложное мнение о том, что мы должны всех, кто видел, слышал или прикоснулся к человеку, когда у него еще не было симптомов, мы должны изолировать в медучреждениях.

Мы не сможем изолировать всех, это здоровые люди, даже если они были контактными. Есть четкие алгоритмы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 27 февраля о том, кого нужно изолировать. Эти вопросы должны решать специалисты".

Детали: Ляшко подчеркнул, что специфичной терапии для лечения больных с вирусом COVID-19 не существует, больным предоставляется симптоматическое лечение.

Семейным врачам рекомендуют начинать лечение и вести медико-санитарное наблюдение за каждым случаем.

По словам главного санврача, в случае массового распространения госпитализация будет необязательной. Если будут одинокие случаи, будут проводить госпитализацию для локализации вируса.

В свою очередь и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин отметил, что тест-систем для диагностики коронавируса в стране достаточно.

Он также сообщил, что Украина ожидает две миссии ВОЗ относительно готовности страны к возможному распространению коронавируса.

Одна будет направлена на проработку плана готовности государства, будет длиться с четверга, 5 марта, до субботы, 7 марта. Другая – на следующей неделе. Это будет миссия по вопросам лабораторной диагностики для расширения диагностических методов на уровне каждого региона".

Кузин подчеркнул, что в настоящее время проходит тренинг для украинских врачей-инфекционистов совместно с офисом ЮНИСЕФ.

В свою очередь представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт подчеркнул: 80% случаев заболеваемости коронавирусом проходят в легкой форме.

При этом он призвал использовать маски по назначению и подчеркнул, что их необходимо применять только в случаи наличия симптомов.

Что предшествовало: Житель Черновцов, у которого диагностировали COVID-19, был госпитализирован в изолирован бокс. Его жена, у которой нет симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.

Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Минздрав
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