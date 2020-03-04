Аваков показал, сколько нажил за прошлый год

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Среда, 4 марта 2020, 14:26

Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал более 1 миллиона гривен зарплаты за 2019 год и передачу в управление корпоративных прав в итальянском ООО "Avitalia s.r.l".

Источник: ежегодная декларация доходов и имущества Арсена Авакова и его жены Инны за 2019 год

Детали: Зарплата Арсена Авакова в МВД за прошлый год составила 1 120 887 гривен. Также он получил в "Ощадбанке" проценты на сумму 220 624 гривен.

Инна Авакова получила в ПАО "Инвестор" зарплату 3 229 398 гривен, по совместительству в итальянской "Avitalia s.r.l." – еще 831 460 гривен. Ее проценты в "Ощадбанке" составили 391 429 гривен.

В украинских банках Арсен Аваков имеет: 1 773 789 грн (1 306 470 грн + 467 319 грн) и 196 139 долл. Инна Авакова в банках имеет: 1279 евро, 170 494 грн, 402 180 долл. (348 510 долл + 53 670 долл.).

Кроме того, в итальянском банке "Banca Popolare del Frusinate" у Арсена Авакова лежит 148 073 евро, у его жены – 1 497 128 евро.

Глава МВД также имеет активы в драгоценных (банковских) металлах на сумму 200 000 грн.

Наличными Арсен Аваков держит 8 000 грн, 12 491 долл., 45 000 евро, 96 000 иен, 4 000 фунтов стерлингов и 350 австралийских долларов.

Его супруга имеет наличкой 34 000 долл., 112 000 грн, 30 000 евро, 5 790 фунтов стерлингов.

В декларации министра внутренних дел указано, что корпоративные права в "Avitalia s.r.l" он передал в управление. Аваков не указал себя бенефициаром этого ООО, хотя является его 100%-м владельцем.

2 года назад журналисты нашли на побережье Средиземного моря в Италии виллу Авакова. Тогда в МВД говорили, что это – туристический бизнес жены Авакова, который должен запуститься в работу в 2019 году.

Арсен Аваков задекларировал 100% капитала ООО Avitalia s.r.l. (стоимость в денежном выражении – 8 832 000), Инна Авакова – 29,17% общего капитала ООО "Подстепное Солнце" в Николаеве (стоимость – 35 000 000 грн).

Арсен Аваков имеет 12 акций ОАО ФК "Металлист". Также он является владельцем авторских прав на книги "Ленин с нами" и "Зеленая тетрадь" (на украинском, русском и английском языках).

Недвижимости и машин у Аваковых не прибавилось. Автомобилей у них нет.

Как и прежде, Арсен Аваков задекларировал две квартиры в Харькове (657,90 кВ и 70,90 кв м), квартиру в Чугуеве Харьковской области (55,40 кв м). Супруги Аваковы имеют земельный участок в Коробочкино Харьковской области площадью 1200 кв м.

Кроме того, с 18 декабря 2016 года министр арендует номер в гостинице в Киеве площадью 77,6 кв м.

Среди ценных вещей четы задекларированы картины и иконы, мебель и часы, дорогие светильники и антикварное зеркало, ювелирные изделия, шубы, сумочка, вина.

Арсен Аваков является владельцем коллекции этикеток вина "Mouton-Rothchild" разных лет, около 5000 аудио- и видеозаписей, 24 золотых монет стран Европы и Америки 18-21 в., коллекции медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 ст. территории современной Украины, территорий Российской, Австро-Венгерской, Римской империй со 2 в. до н.э. до 20 в. н.э. (2661 монета).

Его жена Инна задекларировала коллекции виниловых пластинок 20 - 21 в., серебряных и золотых монет НБУ, холодного оружия 19-21 в. (9 единиц), бронзовых, чугунных, серебряных и каменных статуэток 19-20 в., книг и печатных изданий 18-21 в. (8220 экземпляров), а также художественный игровой набор шахмат и нард.

Алена Рощенко, УП
Темы: Аваков декларации


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