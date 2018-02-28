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Аваков о вилле в Италии: Это один из проектов жены

Среда, 28 февраля 2018, 10:11
Аваков о вилле в Италии: Это один из проектов жены

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна.

Об этом говорится в комментарии министра, который передал "Украинской правде" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии, в рамках работы в итальянской компании", – заявил Аваков.

"Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия", – уточнил он.

По словам Авакова, этим проектом его супруга занимается более 1,5 лет.

"Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году", – сообщил он.

"Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается супруга. Легально, официально, транспарентно и в этом нет никакой сенсации", – заверил министр.

Как известно, журналисты издания "Наші гроші" нашли на побережье Средиземного моря в Италии виллу, которой Аваков владеет через фирму "Ferdico S.R.L", которую поглотила его фирма "Avitalia S.R.L".

Согласно декларации Авакова за 2017 год, поданной министром 26 февраля 2018 года, министр является единоличным собственником итальянской фирмы "Avitalia S.R.L" (100%).

 

Как известно, за прошлый год глава МВД задекларировал 1 082 323 гривни общего дохода за 2017 год, а доход его жены составил 56 976 679 гривен.

Инна Авакова заработала в 52 раза больше мужа благодаря продаже доли телеканала "Эспрессо" компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является сын нардепа Иван Жеваго.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Аваковдекларации
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