Дубилет может остаться в новом Кабмине – источники
И.о. министра Кабинета министров Дмитрий Дубилет может остаться правительстве.
Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"
Прямая речь: "У Дубилета еще будут консультации. Возможно, он останется в правительстве".
Детали: По данным источников "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" и в правительстве, вечером 4 марта у президента Зеленского и Дубилета запланирована встреча на Банковой.
Что было раньше: 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
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Предыстория:
- 4 марта 14 человек – Денис Шмыгаль, Алексей Чернышев, Илья Емец, Олег Немчинов, Игорь Уманский, Михаил Федоров, Андрей Таран, Денис Малюська, Марина Лазебная, Олег Коростелев, Сергей Бессараб, Вадим Гутцайт, Владислав Криклий и Алексей Резников – подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год в качестве кандидатов на должности министров в новом Кабмине.