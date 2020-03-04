Дубилет может остаться в новом Кабмине – источники

И.о. министра Кабинета министров Дмитрий Дубилет может остаться правительстве.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "У Дубилета еще будут консультации. Возможно, он останется в правительстве".

Детали: По данным источников "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" и в правительстве, вечером 4 марта у президента Зеленского и Дубилета запланирована встреча на Банковой.

Что было раньше: 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

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