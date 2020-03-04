Рада отправила в отставку Гончарука с его Кабмином

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Среда, 4 марта 2020, 16:49

Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: "За" проголосовали 353 народных депутата. Отставка Гончарука автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

Среди украинских премьеров Гончарук продержался на посту меньше всех - 6 месяцев.

Что предшествовало: Заявление об отставке Гончарука появилось в парламенте накануне.

Предыстория:

  • Верховная Рада 9 созыва проголосовала за назначение премьер-министром Алексея Гончарука на своем первом заседании 29 августа.
  • На Банковую его привел Андрей Богдан, который возглавил Офис президента. Дела премьера резко ухудшились, когда в кресле главы ОП Богдана сменил Андрей Ермак.
  • Гончарук также стал жертвой "слива". В сеть выложили аудиозаписи якобы с его совещания. На одной из них голос, похожий на премьера, признает, что не компетентен в экономических вопросах. Также говорит, что у президента Зеленского "примитивное понимание экономических процессов".
  • Гончарук в январе даже пришел в Раду и заявил, что подал президенту заявление об отставке. Позже Офис президента обнародовал видео, на котором Зеленский говорит с Гончаруком и соглашается "дать ему второй шанс".
  • В то же время сейчас до последнего Гончарук отрицал, что подаст в отставку.

Валентина Романенко, УП
Темы: Гончарук Кабинет министров


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