Рада отправила в отставку Гончарука с его Кабмином

Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: "За" проголосовали 353 народных депутата. Отставка Гончарука автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

Среди украинских премьеров Гончарук продержался на посту меньше всех - 6 месяцев.

Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что правительство Алексея Гончарука имеет достижения, но не смогло справиться с поставленными задачами.

Сам Гончарук заявил, что шесть месяцев слишком маленький срок для оценки правительства.

Что предшествовало: Заявление об отставке Гончарука появилось в парламенте накануне.

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