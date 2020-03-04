Рада отправила в отставку Гончарука с его Кабмином

Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: "За" проголосовали 353 народных депутата. Отставка Гончарука автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

Среди украинских премьеров Гончарук продержался на посту меньше всех - 6 месяцев.

Что предшествовало: Заявление об отставке Гончарука появилось в парламенте накануне.

Предыстория: