12 человек подали декларации на должности в новый Кабмин

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Среда, 4 марта 2020, 15:20

Денис Шмыгаль, Алексей Чернышев, Илья Емец, Олег Немчинов, Игорь Уманский, Михаил Федоров, Андрей Таран, Денис Малюська, Марина Лазебная, Олег Коростелев, Сергей Бессараб и Вадим Гутцайт подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год в качестве кандидатов на должности министров в новом Кабмине.

Источник: электронные декларации кандидатов на сайте НАПК

Детали: Декларации начали появляться на сайте НАПК в полдень 4 марта.

В частности, Шмыгаль подал декларацию в качестве кандидата на пост премьер-министра Украины, Чернышев – министра развития общин и территорий, Емец – министра здравоохранения, Немчинов – министра Кабмина.

Уманский – претендует на должность министра финансов, Таран – министра обороны, Лазебная – министра соцполитики, Коростелев – министра по оборонной промышленности, Бессараб – министра ветеранов и Гутцайт – министра молодежи и спорта.

Также подали декларации кандидатов два действующих министра: Федоров – на должность министра цифровой трансформации и Малюська – министра юстиции, которые они занимают сейчас.

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Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.
  • Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.
  • 4 марта нардепы опубликовали снимок заявления Гончарука об отставке. Комитет Рады рекомендовал принять отставку премьера.

Ирина Балачук, УП
Темы: Кабинет министров декларации


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