Денис Шмыгаль – новый премьер Украины

Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: "За" проголосовали 291 народный депутат.

Кандидатуру Шмыгаля Зеленский представил накануне на заседании фракции "Слуга народа".

Выступая перед нардепами Шмыгаль заявил, что будет выполнять те задачи, которые президент Владимир Зеленский ставил перед предыдущим Кабмином.

Что предшествовало: Нардепы выслушали главу государства и выступление премьер-министра Алексея Гончарука и проголосовали за отставку главы правительства.

Кандидатуру Шмыгаля Зеленский представил накануне на заседании фракции "Слуга народа".

Знать больше: Кто такой Денис Шмыгаль

Справка: 44-летний Денис Шмыгаль - коренной львовянин. Он закончил Львовский политех по специальности менеджмент машиностроения, инженер-экономист. Кандидат экономических наук. Шмыгаль свободно владеет английским и польским языками.

С начала двухтысячных по 2009 год работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. Потом перешел на государственную службу в Львовской областной государственной администрации.

На досрочных выборах в Верховную Раду в 2014 году неудачно баллотировался как кандидат-самовыдвиженец. В том же году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Шмыгаль был одним из претендентов на должность главы Львовской ОГА.