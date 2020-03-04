Преемник Гончарука хочет подтянуть его "хвосты" и пересмотреть бюджет

Кандидат на пост премьер-министра Денис Шмыгаль заявил, что будет выполнять те задачи, которые президент Владимир Зеленский ставил перед попредним Кабмином.

Источник: выступление Шмыгаля в Верховной Раде

Прямая речь: "Это продолжение децентрализации, создания благоприятного инвестицийнго климата, получение энергоэффективности, развитие промышленности, аграрного сектора и инфаструктура, улучшение качества медецини и образования. И самое важное – укрепление национальной бехпекы и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращения аннексированного Крыма.

Все эти задачи будет решать новое правительство. Не будет решать, значит не будет этого правительства".

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно будет браться немедленно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить, это касается зарплат и премий чиновников, в том числе, министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников.

Другой срочный вопрос – это погашение задолженности перед украинскими шахтерами... Серьезным вызовом является угроза коронавируса... Считаю, что здесь правительство должно работать в двух направлениях. Первое – медицинское обеспечение для обнаружения и лечения вируса. Для этого уже много сделано... Второе – это повышение уровня информирования украинцев, и не только о том, что делать в случае подозрения на заболевание, но и что делает государство для безопасности и здоровья своих граждан".

Дополняется ...

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