На Донбассе ранили четырех военных

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Среда, 4 марта 2020, 18:20

С начала суток 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин с миномета калибра 82 мм;
  • вблизи Мироновского - с 82-мм миномета - 4 мины;
  • в районе населенного пункта Шумы - с противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.

Что было раньше: 4 марта сообщалось об одном тяжело раненном бойце ВСУ.

Украинская правда
Темы: Донбасс Вооруженные силы боевые действия


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