На Донбассе ранили четырех военных
419 просмотров
Среда, 4 марта 2020, 18:20
С начала суток 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин с миномета калибра 82 мм;
- вблизи Мироновского - с 82-мм миномета - 4 мины;
- в районе населенного пункта Шумы - с противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.
Что было раньше: 4 марта сообщалось об одном тяжело раненном бойце ВСУ.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!