Две фракции против, две воздержались: как голосовали за Шмыгаля

Фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Европейской солидарности" проголосовали против назначения Дениса Шмыгаля премьер-министром, "Батькивщина" и "Голос" – воздержались.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Назначения Шмыгаля поддержали 242 нардепа от "Слуги народа" (еще один воздержался), 18 представителей депутатской группы "За будущее" (2 не голосовали), 17 представителей депутатской группы "Доверие" и 14 – внефракционных (4 воздержались, 1 не голосовал).

Против проголосовали 35 членов "ОПЗЖ" (3 не голосовали), 24 члена "ЕС" (1 не голосовал). Воздержались 20 нардепов от "Батькивщины" (1 не голосовал) и 19 – от "Голоса" (1 не голосовал).

Что было раньше: 4 марта Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Знать больше: Кто такой Денис Шмыгаль

Справка: 44-летний Денис Шмыгаль – коренной львовянин. Он закончил Львовский политех по специальности менеджмент машиностроения, инженер-экономист. Кандидат экономических наук. Шмыгаль свободно владеет английским и польским языками.

С начала двухтысячных по 2009 год работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. Потом перешел на государственную службу в Львовской областной государственной администрации.

На досрочных выборах в Верховную Раду в 2014 году неудачно баллотировался как кандидат-самовыдвиженец. В том же году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Шмыгаль был одним из претендентов на должность главы Львовской ОГА.

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