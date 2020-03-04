Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом", а перед голосованием фракция "Голос" покинула сессионный зал.

Источник: глава фракции "Голос" Сергей Рахманин с трибуны Верховной Рады во время выступления от двух фракций перед объявлением кандидатов в министры вновь премьером Денисом Шмыгалем, депутат "Голоса" Александра Устинова после озвучивания кандидатур

Прямая речь Рахманина: "Должен признать несколько печальных вещей. Эти печальные вещи называются нарушениями Конституции, регламента, действующих правил.

В частности, напомню, согласно закону о Кабинете министров и закону о регламенте кандидат в премьер-министры должен был выступить перед фракциями по требованию фракций. Этим правом фракций пренебрегли, хотя не менее двух фракции требовали этой встречи.

Согласно действующему законодательству и регламенту кандидат в премьер-министры должен был дать возможность представителям фракций ознакомиться с кандидатами на должности министров, а фракции должны были получить возможность задать им вопросы

Согласно действующему законодательству, можно было подавать не списком, как снова "котов в мешке", а поименно. Потому что большое количество вопросов осталось без ответа.

Я понимаю, что при этих условиях экономика должна быть экономной, но я не понимаю, каким образом новое правительство собирается преодолевать проблемы в экономике без экономического блока. Я 30 лет наблюдаю за политикой – это первый случай в истории Украины, когда мы имеем правительство без экономического блока. Слава Богу, что у нас хотя бы министр финансов есть.

Наша фракция и фракция "Европейская солидарность" настаивает на том, чтобы мы все же получили возможность поименно голосовать за каждого кандидата в министры, и чтобы каждая фракция получила возможность задать вопросы каждому из кандидатов в министры, к большому количеству которых у нас есть вопросы" .

Детали: После того, как Денис Шмыгаль представил тех, кого предлагает назначить министрами, к трибуне вышла соратница Рахманина Александра Устинова и заявила о том, что в правительство пытаются назначить старые кадры. К ней во время речи подошли другие депутаты "Голоса".

Прямая речь Устиновой: "Когда я смотрю налево, я вижу контрреволюцию режима, который мы выгоняли с Майдана. Но это контрреволюция под масками новых лиц.

Я хочу вам рассказать, кто эти новые лица, которые сидят слева. Нам пытаются сейчас продать как новое лицо нового министра здравоохранения, который уже был министром здравоохранения при Януковиче.

Нам пытаются сказать, что новое лицо – это господин Гутцайт (кандидат на министра молодежи и спорта Вадим Гутцайт – ред.), который у вас шел 81-м номером, которого вы выгнали из списка, потому что был слишком "зашквареним", потому что у него бизнес в России, а его бизнес-партнеры – люди, которые сейчас воюют в российской армии, офицеры российской армии...

У нас здесь есть господин Уманский, которого очень хорошо знают все, кто работает в экономике. Но (...) господин Уманский в свое время подписал 79 миллионов гривен, которые были переданы компании Саши Януковича, которые затем через прокладки были выведены, а эти деньги должны были пойти на строительство Охматдета...

Министр соцполитики – это человек, которого в свое время назначал на должность Виктор Янукович как главу Службы занятости...

И очень трудно представить, как зал потом будет голосовать закон о земле, когда у нас вообще нет министра агрополитики.

И я хочу напомнить, как многим из вас было стыдно давить на кнопку за Кабмин, когда вы видели там старого-нового Авакова. Сейчас, после дела Шеремета и издевательств над волонтерами, вам уже не стыдно будет за него голосовать? Это новое лицо?

Фракция "Голос" не поддержит этот цирк и формирование правительства Януковича. И я прошу каждого, кто сегодня будет голосовать за это правительство, 10 раз подумать, готовы ли вы на такие новые лица. Фракция "Голос" не будет дальше принимать участия в этом заседании"