Рахманин: Я не понимаю, как Кабмин будет решать проблемы без экономического блока

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Среда, 4 марта 2020, 19:12

Фракция "Голос" настаивает на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом".

Источник: депутат Сергей Рахманин с трибуны Верховной Рады во время выступления от двух фракций перед объявлением кандидатов в министры новоназначенным премьером Денисом Шмыгалем

Прямая речь: "Должен признать несколько печальных вещей. Эти печальные вещи называются нарушениями Конституции, регламента, действующих правил.

В частности, напомню, согласно закону о Кабинете министров и закону о регламенте кандидат в премьер-министры должен был выступить перед фракциями по требованию фракций. Этим правом фракций пренебрегли, хотя не менее двух фракции требовали этой встречи.

Согласно действующему законодательству и регламенту кандидат в премьер-министры должен был дать возможность представителям фракций ознакомиться с кандидатами на должности министров, а фракции должны были получить возможность задать им вопросы

Согласно действующему законодательству, можно было подавать не списком, как снова "котов в мешке", а поименно. Потому что большое количество вопросов осталось без ответа.

Я понимаю, что при этих условиях экономика должна быть экономной, но я не понимаю, каким образом новое правительство собирается преодолевать проблемы в экономике без экономического блока".

Дополняется...

Темы: Верховная Рада Голос Кабинет министров кадры Шмыгаль


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