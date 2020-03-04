Шмыгаль: В Кабмине есть 4 вакансии

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил кандидатуры 13 министров и сообщил, что в правительстве есть еще четыре вакантные должности.

Источник: выступление премьера на заседании Верховной Рады 4 марта

Прямая речь: "У нас есть на сегодня 4 вакансии в действующем правительстве".

Детали: Шмыгаль также добавил, что он планирует расширить еще 2 направления в Кабмине и после конфуза, когда он забыл представить единственную женщину-кандидата на должность министра соцполитики Марину Лазебную, заявил, что в первую очередь "ведут переговоры с женщинами".

Что было раньше: В "Слуге народа" сообщили УП, что по состоянию на сейчас остаются свободными кресла министров образования, энергетики, культуры и вицепремьера по экономическому развитию.

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