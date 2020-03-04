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Шмыгаль: В Кабмине есть 4 вакансии

Среда, 4 марта 2020, 18:18
Шмыгаль: В Кабмине есть 4 вакансии

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил кандидатуры 13 министров и сообщил, что в правительстве есть еще четыре вакантные должности.

Источник: выступление премьера на заседании Верховной Рады 4 марта

Прямая речь: "У нас есть на сегодня 4 вакансии в действующем правительстве".

Детали: Шмыгаль также добавил, что он планирует расширить еще 2 направления в Кабмине и после конфуза, когда он забыл представить единственную женщину-кандидата на должность министра соцполитики Марину Лазебную, заявил, что в первую очередь "ведут переговоры с женщинами".

Что было раньше: В "Слуге народа" сообщили УП, что по состоянию на сейчас остаются свободными кресла министров образования, энергетики, культуры и вицепремьера по экономическому развитию.

Знать больше: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука

Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля. 
  • Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В списке 15 фамилий. 
  • Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивают на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом". В частности, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что не понимает, как Кабмин будут справляться с проблемами без экономического блока.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ШмыгальКабинет министровробота
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