Шмыгаль: В Кабмине есть 4 вакансии
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в Кабинете министров есть четыре вакантные должности.
Источник: выступление премьера на заседании Верховной Рады 4 марта
Прямая речь: "У нас есть на сегодня 4 вакансии в действующем правительстве".
Детали: Шмыгаль также добавил, что он планирует расширить еще 2 направления в Кабмине и после конфуза, когда он забыл представить единственную женщину-кандидата на должность министра соцполитики Марину Лазебная, заявил, что в первую очередь "ведут переговоры с женщинами".
Что было раньше: В "Слуге народа" сообщили УП, что по состоянию на сейчас остаются свободными кресла министров образования, энергетики, культуры и вицепремьера по экономическому развитию.
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Предыстория:
- 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
- В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса шныряли. В списке 15 фамилий.
- Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивают на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом". В частности, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что не понимает, как Кабмин будут справляться с проблемами без экономического блока.