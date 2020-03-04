С новым премьером в Раде уже произошел сексистский конфуз

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Среда, 4 марта 2020, 19:30

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль чуть не забыл озвучить единственную женщину в своем списке кандидатов в Кабмин.

Источник: Шмыгаль во время выступления с трибуны парламента

Детали: Новый премьер перечислил почти всех своих кандидатов на министерства, однако забыл о единой представительнице женского пола в списке. Когда он закончил речь, его начали поправлять и выкрикивать подсказки как нардепы, так и президент Владимир Зеленский.

Прямая речь Шмыгаля: "Итак, сейчас я прокомментирую. Министр социальной политики, кандидат наук, женщина вашему вниманию - Лазебная Марина Владимировна. Это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме.

У нас четыре вакансии ... Поэтому, в первую очередь, конечно, мы сегодня ведем переговоры с женщинами. И накануне праздника поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю, и знаю, что среди женщин много профессиональных, умных и ответственных людей."

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Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука

Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля. 

Украинская правда
Темы: Шмыгаль премьер


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