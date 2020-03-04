Рада избрала новый состав правительства

Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавит Денис Шмыгаль.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Нардепы 277 голосами поддержали 13 кандидатур, которые ранее предложил Шмыгаль.

После этого нардепы назначили по квоте президента министра обороны (285 голосов) и министра иностранных дел (288 за).

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Таким образом, нынешнее правительство насчитывает 15 человек.

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко Министр Кабинета министров Олег Немчинов Вицепремьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров Министр внутренних дел Арсен Аваков Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт Министр здравоохранения Илья Емец Министр инфраструктуры Владислав Криклий Министр социальной политики Марина Лазебная Министр юстиции Денис Малюська Министр финансов Игорь Уманский Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев Министр обороны Андрей Таран Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Еще 4 должности министров остаются вакантными.