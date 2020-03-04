Рада избрала новый состав правительства
Среда, 4 марта 2020, 18:38
Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавит Денис Шмыгаль.
Источник: заседание Верховной Рады
Детали: Нардепы 277 голосами поддержали 13 кандидатур, которые ранее предложил Шмыгаль.
После этого нардепы назначили по квоте президента министра обороны (285 голосов) и министра иностранных дел (288 за).
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Таким образом, нынешнее правительство насчитывает 15 человек.
- Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов
- Вицепремьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров
- Министр внутренних дел Арсен Аваков
- Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб
- Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт
- Министр здравоохранения Илья Емец
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий
- Министр социальной политики Марина Лазебная
- Министр юстиции Денис Малюська
- Министр финансов Игорь Уманский
- Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев
- Министр обороны Андрей Таран
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
Еще 4 должности министров остаются вакантными.
Украинская правда