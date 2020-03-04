Рада ускорила разграничение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба

Разделение должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступит в силу уже 27 марта 2020 года.

Источник: внесение изменений в переходные положения закона "О национальной безопасности" (законопроект №3015) на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта после отчета правоохранительных органов

Детали: Парламент внес изменения в подпункты 2 и 3 пункта 1 раздела VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины".

Предполагалось, что положение 3-6 частей 16 статьи, подпункта 3, подпунктов "б" и "в" подпункта 4, подпункта 5 пункта 4 раздела VI "Заключительные и переходные положения" этого закона вступят в силу с 1 марта 2020 года, а не с 1 января 2021 – но комитет 4 марта рекомендовал ввести изменения с 27 марта текущего года.

За основу эти изменения поддержали 293 народных депутатов, в целом с учетом предложений комитета – 292 нардепа.

В качестве аргумента звучало, что "это – еще один шаг навстречу НАТО".

Верховна Рада #Рада9 ухвалила Закон Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу Збройних Сил 🇺🇦, видів і окремих родів військ (сил) #ЗП3015 pic.twitter.com/ljFtEXVtmr — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020

Предполагается, что принятие этих изменений "позволит решить задачу по внедрению в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО".

В 16 статье закона "О национальной безопасности Украины" говорится о том, что главнокомандующего ВСУ назначает президент по представлению министра обороны. Он подчиняется президенту и министру обороны, увольняется президентом.

Начальника Генштаба ЗСУ также назначает и увольняет президент по представлению министра обороны. Начальник Генерального штаба подчиняется главнокомандующему Вооруженных сил.

Полномочия начальника Генштаба определяются в положении, которое утверждает президент.

Командующие видов, отдельных родов войск (сил) ВСУ подчиняются главнокомандующему Вооруженных сил, а назначаются и увольняются президентом по представлению министра обороны. Их полномочия определяются в положениях, которые утверждает главнокомандующий ВСУ.

Согласно закону, Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины является органом управления межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил).

Командующий объединенных сил подчиняется главнокомандующему ВСУ и осуществляет через Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил оперативный контроль за боеспособностью сил и средств ВСУ.

Командующий объединенных сил участвует в стратегическом планировании применения ВСУ и других составляющих сил обороны. Его полномочия определяет положение, которое утверждает президент.

Замысел применения объединенных сил в операциях утверждается верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины

От УП: Новый министр обороны Андрей Таран, назначенный 4 марта, является активным сторонником изменения структуры военного руководства страны, в частности – отделения должности начальника Генерального штаба от должности главнокомандующего ВСУ.