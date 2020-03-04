Сытник намеками рассказал, кто хочет его увольнения

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что его увольнения хочет определенный олигарх, который не хочет окончания некоторых расследований расследования.

Источник: Сытник во время выступления в Верховной Раде

Прямая речь: "У парламента стоят фуры, стоят люди, которые оплачиваются олигархом, который сейчас находится за границей, который похитил 1 млрд 200 млн гривен и вместо того, чтобы эти деньги вернуть в бюджет, организует мероприятия у НАБУ, у парламента, у правительства .

Все вы знаете, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий. Какой олигарх организовывает сбор подписей в парламенте".

Детали: Когда Сытник говорил об этих действиях, его из зала пытались перебивать некоторые депутаты. Директор НАБУ продолжил говорить о делах ПриватБанка.

Он рассказал, что сейчас эти дела находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятия решений.

Далее Сытник рассказал о деле Укрнафты. По его словам, сейчас идет процедура согласования подозрений в этом деле, в том числе в отношении чиновников.

Что было раньше: 7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. По мнению его инициаторов, НАБУ не может возглавлять лицо с коррупционным опытом.

Сытник считает, что за сбором в Верховной Раде подписей за его отставку стоят олигарх Игорь Коломойский и глава МВД Арсен Аваков, который мстит ему за историю с рюкзаками от сына министра внутренних дел.