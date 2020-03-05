В Италии за сутки обнаружили 587 новых больных COVID-19

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Четверг, 5 марта 2020, 06:12

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3285 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 95 тысяч.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В Италии за сутки обнаружили 587 новых больных, 28 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 3089 человек.

В Испании подтверждены 57 новых случаев инфицирования. 

В Иране заявили о 587 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В СШВ зафиксировано 31 новых случаев заражения коронавирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5755 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в Словения, Венгрия, Польша

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Темы: коронавирус


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