Еще двух украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус
Четверг, 5 марта 2020, 08:29
В Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.
Источник: Черновицкая ОГА
Дословно: "Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии".
Предыстория:
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
- По состоянию на 4 марта, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине на исследовании было 6 подозрений на коронавирусную инфекцию, все эти люди были изолированы.
Украинская правда