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Еще двух украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

Четверг, 5 марта 2020, 08:29
Еще двух украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Источник: Черновицкая ОГА

Дословно: "Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии".

Предыстория: 

  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. 
  • По состоянию на 4 марта, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине на исследовании было 6 подозрений на коронавирусную инфекцию, все эти люди были изолированы.

Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019
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