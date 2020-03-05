Еще двух украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Источник: Черновицкая ОГА

Дословно: "Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии".

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