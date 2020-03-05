Компания экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша Saga Development совместно с Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко планирует построить на 13 га береговой линии Подола жилой комплекс.

Источник: "Наші гроші"

Дословно: "Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 22 января выдал градостроительные условия и ограничения на застройку почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева. Документ подписал заместитель директора департамента Юрий Таций. Об этом свидетельствуют данные официального сайта департамента.

Выданными градостроительными условиями и ограничениями предусматривается реконструкция существующих зданий под "многофункциональный комплекс".

Детали: Строительство планируют на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га.

Первые две находятся на праве постоянного пользования в ПАО "Киевский речной порт", а третья - в аренде у ОАО "Торгречтранс".

Все эти участки находятся на территории общественной застройки, поэтому строительство жилья на них запрещено.

В то же время, компания Вавриша Saga Development рекламирует этот "многофункциональный комплекс" как жилой комплекс "Новый Подол", где кроме квартир также планируется строительство офисов и культурного центра.

Партнером Saga Development в этом проекте является компания Perfect Group Исаенко.

Инвестором строительства является ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд", руководителем которого является Ваврыш.

Эта фирма вместе с ОАО "Киевский речной порт", представителем которого ранее был Ваврыш, участвует в застройке Рыбальского полуострова.

Основными владельцами ОАО "Торгречтранс" является Светлана Смолий (16%), компания из Лихтенштейна Villon Aktiengesellschaft (15%), а также ООО "Инком-Инвест" (59%), основными конечным владельцем которого является украинский ИТ-бизнесмен Александр Кардаков.

В 2016 году журналисты "Схем" установили, что владельцами ОАО "Киевский речной порт" стали экс-глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский и нынешний нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.