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СМИ пишут, что Ваврыш незаконно застраивает берег Подола. Он отрицает

Четверг, 5 марта 2020, 09:45
СМИ пишут, что Ваврыш незаконно застраивает берег Подола. Он отрицает

Компания экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша Saga Development совместно с Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко планирует построить на 13 га береговой линии Подола жилой комплекс.

Источник: "Наші гроші

Дословно: "Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 22 января выдал градостроительные условия и ограничения на застройку почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева. Документ подписал заместитель директора департамента Юрий Таций. Об этом свидетельствуют данные официального сайта департамента.

Выданными градостроительными условиями и ограничениями предусматривается реконструкция существующих зданий под "многофункциональный комплекс".

Детали: Строительство планируют на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га.

 
 

Первые две находятся на праве постоянного пользования в ПАО "Киевский речной порт", а третья - в аренде у ОАО "Торгречтранс".

Все эти участки находятся на территории общественной застройки, поэтому строительство жилья на них запрещено.

 

В то же время, компания Вавриша Saga Development рекламирует этот "многофункциональный комплекс" как жилой комплекс "Новый Подол", где кроме квартир также планируется строительство офисов и культурного центра.

Партнером Saga Development в этом проекте является компания Perfect Group Исаенко.

Инвестором строительства является ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд", руководителем которого является Ваврыш.

 

Эта фирма вместе с ОАО "Киевский речной порт", представителем которого ранее был Ваврыш, участвует в застройке Рыбальского полуострова.

Основными владельцами ОАО "Торгречтранс" является Светлана Смолий (16%), компания из Лихтенштейна Villon Aktiengesellschaft (15%), а также ООО "Инком-Инвест" (59%), основными конечным владельцем которого является украинский ИТ-бизнесмен Александр Кардаков.

 

В 2016 году журналисты "Схем" установили, что владельцами ОАО "Киевский речной порт" стали экс-глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский и нынешний нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

В то же время, Ваврыш в комментарии УП отметил, что "утверждение "Наших грошей" базируется на разъяснениях архитекторов советской эпохи и игнорирует действие нового ДБН (государственные строительные нормы)".

В его компании уверяют, что застройка законная, ведь разработана с учетом норм нового ДБН, в отличие от "Наших денег", которые ссылаются на решение, которое утратило силу еще в 2009 году.

В частности, сейчас землепользователь может сам определять, что ему строить, но только в пределах категории и с соблюдением норм законодательства. Участок на Подоле относится к землям жилой и общественной застройки, и эта категория включает жилую и общественную, и многофункциональную, поэтому строительство законно.

В новом ДБН, относительно общественной застройки указано, что ее "следует формировать как функционально-пространственную систему центров - многофункциональных и специализированных, которые органически связанными с социальнопланированной структурой населенного пункта".

Дословно ДБН: "В состав общественных центров планировочных зон, кроме учреждений и организаций обслуживания следует включать административные, бизнес-центры, объекты транспортной инфраструктуры (транспортно-пересадочные узлы, пешеходные зоны, территории хранения транспортных средств и т.п.), а также земельные участки, предназначены для размещения жилых домов".

"Украинская правда" в Threads

Темы: строительствоКиевВаврыш
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