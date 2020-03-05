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Совет ЕС снял санкции с двух соратников Януковича

Четверг, 5 марта 2020, 10:57
Совет ЕС снял санкции с двух соратников Януковича

Совет Европейского Союза 5 марта снял санкции с двух топ-чиновников времен правления Виктора Януковича и продолжил ограничения против десяти.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в обнародованном Советом ЕС сообщении.

"Сегодня Рада решила продлить еще на один год, до 6 марта 2021-го, действующее замораживание активов, направленное против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры в отношении двух лиц не продолжены", - говорится в сообщении.

Это решение вступит в силу завтра, 6 марта, после опубликования в Официальном журнале ЕС.

С кого именно сняты ограничения, официально не сообщается. Однако накануне корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк информировал, что речь идет об экс-премьере Украины Николае Азарове и бывшем министре энергетики Эдуарде Ставицком.

Санкции против Виктора Януковича и его окружения были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор продолжаются на ежегодной основе. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, бывшего регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииЕСЯнуковичАзаровСтавицкий
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