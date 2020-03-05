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На коронавирус в Украине исследуют еще с десяток случаев

Четверг, 5 марта 2020, 11:37
На коронавирус в Украине исследуют еще с десяток случаев

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о том, что есть подозрение на коронавирус у еще около 10 человек, но диагноз еще устанавливается.

Источник: заявление Ляшко возле медцентра "Новые Санжары", куда он с президентом приехал встретить из обсервации людей, эвакуированных две недели назад из китайского Уханя

Прямая речь: "Мы, к сожалению, имеем первый случай регистрации коронавирусной инфекции в Черновцах. Больному предоставляется помощь, его состояние стабильное. Со всеми контактными (лицами) работают местные эпидемиологи – они находятся под медико-санитарным наблюдением.

У нас исследуется сейчас еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории.

Лаборатория у нас сертифицирована, работает на сертифицированных тестах".

Предыстория:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, произошла вспышка нового коронавируса, который получил название Covid 2019 В конце февраля 2020 года этот вирус начали активно обнаруживать в Европе.
  • 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом: житель Черновцов заболел после путешествия в Италию.
  • По состоянию на утро 5 марта в мире Covid 2019 подхватили уже 95 748 человек (из них 80 411 случаев – на материковой части Китая), умерли от него 3 286 человек (из них 2 902 – в эпицентре эпидемии, Хубэе), а выздоровели 53 423 человека.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияздоровьеМинздрав
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