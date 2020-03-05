На коронавирус в Украине исследуют еще с десяток случаев

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о том, что есть подозрение на коронавирус у еще около 10 человек, но диагноз еще устанавливается.

Источник: заявление Ляшко возле медцентра "Новые Санжары", куда он с президентом приехал встретить из обсервации людей, эвакуированных две недели назад из китайского Уханя

Прямая речь: "Мы, к сожалению, имеем первый случай регистрации коронавирусной инфекции в Черновцах. Больному предоставляется помощь, его состояние стабильное. Со всеми контактными (лицами) работают местные эпидемиологи – они находятся под медико-санитарным наблюдением.

У нас исследуется сейчас еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории.

Лаборатория у нас сертифицирована, работает на сертифицированных тестах".