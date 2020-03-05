На коронавирус в Украине исследуют еще с десяток случаев

1374 просмотра
Четверг, 5 марта 2020, 12:37

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о том, что есть подозрение на коронавирус у еще около 10 человек, но диагноз еще устанавливается.

Источник: заявление Ляшко возле медцентра "Новые Санжары", куда он с президентом приехал встретить из обсервации людей, эвакуированных две недели назад из китайского Уханя

Прямая речь: "Мы, к сожалению, имеем первый случай регистрации коронавирусной инфекции в Черновцах. Больному предоставляется помощь, его состояние стабильное. Со всеми контактными (лицами) работают местные эпидемиологи – они находятся под медико-санитарным наблюдением.

У нас исследуется сейчас еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории.

Лаборатория у нас сертифицирована, работает на сертифицированных тестах".

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия здоровье Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
Люди с прививками от кори почти не болеют на коронавирус – секретарь СНБО 5 марта 2020, 12:55
Конец обсервации: людей из "Новых Санжар" выпускал Зеленский с Аваковым 5 марта 2020, 12:28
Первый европеец заразился коронавирусом 24 января в Германии – отчет 5 марта 2020, 11:59
Все новости
Главные новости
Кабмин Шмыгаля провел первое заседание
Дубилет попрощался, но еще не идет: обсуждают его будущее в правительстве
Милованов объяснил, почему отказался от кресла в новом Кабмине
Еще двух украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все новости
еда

7 причин есть имбирь ежедневно

социум

Как подарить дедушкам и бабушкам возможность читать больше

Видео

Неуважение, гомофобия, эйджизм: 5 видео о дискриминации в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів