Шмыгаль с министрами пришел в Раду

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль с министрами пришел на заседание Верховной Рады 6 марта.

Источник: пленарное заседание парламента

Детали: Согласно регламенту, Верховная Рада в пятницу у нардепов - час вопросов к правительству.

Шмыгаль с трибуны рассказывает о планах нового Кабмина.

В частности он отметил, что правительству нужно делать 100 шагов навстречу бизнесу, чтобы он почувствовал себя дома, мог делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги.

Что предшествовало: 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала отставку его правительства.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вицепремьера Дениса Шмыгаля и за новый состав правительства.