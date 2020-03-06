ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого

Решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и эксминистра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого вступило в силу в пятницу.

Как сообщает "Европейская правда", это произошло в результате публикации в официальном журнале ЕС решения, принятого накануне.

Как отмечается в сообщении журнала, из перечня физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, изъяты Николай Азаров и Эдуард Ставицкий.

Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских топ-чиновников.

Ими являются: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены на один год - до 6 марта 2021 года.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка ексглаву Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.