На коронавирус проверяют 9 украинцев

2737 просмотров
Пятница, 6 марта 2020, 12:34

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине 9 человек проверяют на коронавирус.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "На сегодняшний день в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются".

Детали: Отмечается, что по состоянию на утро 6 марта в мире было зарегистрировано 98 тысяч 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3383 закончились смертью, в то же время 55 441 (56,3%) человек выздоровели.

За пределами Китая зафиксировано 17 тысяч 673 случая в 84 странах/территориях/регионах.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

В Минздраве отметили, что Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19. Для этого есть инфекционные боксы, около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2000 врачей-инфекционистов и 5000 других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах.

Читайте также: 

Коммуникация это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля

Украинская правда
Темы: коронавирус Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
Депутат ОПЗЖ встречался во Франции с парламентарием, который заболел из-за коронавируса 6 марта 2020, 12:30
Коронавирус: первые случаи подтвердили в Сербии и Ватикане 6 марта 2020, 11:56
Французский депутат оказался в реанимации с коронавируса 6 марта 2020, 09:32
Все новости
Главные новости
Депутат ОПЗЖ встречался во Франции с парламентарием, который заболел из-за коронавируса
Представительство Зеленского в АРК: Никакой воды в Крым до полной деоккупации
Двух украинских шахматистов нашли мёртвыми с пакетами на головах в Москве – росСМИ
Оккупанты отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды
Все новости
советы

Как поддерживать дружбу на расстоянии

holiday

8 марта: как уместно поздравить женщин в этот день

Медицина

Мерить температуру путешествующим в поисках коронавируса неэффективно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!