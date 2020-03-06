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На коронавирус проверяют 9 украинцев

Пятница, 6 марта 2020, 11:34
На коронавирус проверяют 9 украинцев

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине 9 человек проверяют на коронавирус.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "На сегодняшний день в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются".

Детали: Отмечается, что по состоянию на утро 6 марта в мире было зарегистрировано 98 тысяч 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3383 закончились смертью, в то же время 55 441 (56,3%) человек выздоровели.

За пределами Китая зафиксировано 17 тысяч 673 случая в 84 странах/территориях/регионах.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

В Минздраве отметили, что Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19. Для этого есть инфекционные боксы, около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2000 врачей-инфекционистов и 5000 других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля

Украинская правда

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Темы: коронавирусМинздрав
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